ЦБ опроверг слухи о выплате пенсий только в цифровых рублях

Цифра не заменит наличку

Информация о выплате пенсий только в цифровых рублях и замене ими наличных – неправда.

Об этом в понедельник, 10 апреля, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Появилось довольно много разных слухов о цифровом рубле, например, что он заменит наличные или что пенсии будут платиться только в цифровых рублях. Это абсолютная неправда. Цифровой рубль ничего не отменяет и не заменяет, он дополняет. Это еще один из способов расчета", - сказала она (цитата по РИА Новости).

Глава ЦБ подчеркнула, что регулятор будет развивать в России и безналичное, и наличное денежное обращение. В связи с этим большое внимание уделяют использованию более износостойких материалов и обновлению защитных признаков.

Ранее стало известно, что ряд российских пенсионеров смогут оформить цифровые пенсии с апреля 2023 года. Пенсионеры смогут завести цифровой счет, куда будут поступать средства, писала газета "Известия". От обычной пенсии цифровая отличается лишь формой валюты, ее размер останется неизменным.

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