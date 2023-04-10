Губернатор Приморья доложил Путину о текущей обстановке в регионе

Субъект демонстрирует устойчивые показатели роста

Владимир Путин принял сегодня в Ново-Огареве губернатора Приморского края. Олег Кожемяко доложил президенту о текущей обстановке в регионе, передает "ТВ Центр".

Несмотря на все трудности из-за серии летних тайфунов, Приморье демонстрирует устойчивые показатели роста. Это касается сельского хозяйства, краболовства, внешней торговли. Полным ходом идет строительство новых морских портов. Рекордных показателей достигло возведение жилья благодаря продлению дальневосточной ипотеки.

Особую поддержку регион оказывает военным, которые исполняют свой долг в зоне проведения специальной операции.

Путин: "По основным направлениям социально-экономического развития Приморский край в целом демонстрирует очень хорошие или удовлетворительные показатели развития. Конечно, территория живет, как и вся страна, в особых условиях сегодня. Есть те вопросы, которые требуют особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех ваших сотрудников, и со стороны федерального центра. Мы обсудим все вопросы - не обойдем ни один из вопросов, которые представляют значение для Приморского края".

Кожемяко: "Хотел бы проинформировать вас о той работе, которую мы ведем по поддержке наших ребят, приморцев, принимающих участие в СВО, членов их семей - для нас это очень важно".

Путин: "Спасибо. Самая главная задача - это поддержка людей, помощь людям".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"