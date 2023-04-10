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В Минобороны назвали потери ВСУ за сутки на донецком направлении

14:51
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Уничтожены живая сила, техника и склад

Российские силы за сутки уничтожили более 290 украинских боевиков на донецком направлении.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате активных действий подразделений, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено более 290 украинских военнослужащих", - говорится в сводке.

Кроме того, ВС России уничтожили принадлежащие ВСУ пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицы "Мста-Б" и Д-20. В районе Краматорска разбит склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

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