Путин назвал поддержку семей участников СВО главной задачей

В России реализуют целый комплекс мер в этом направлении

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 апреля, провел рабочую встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Глава региона доложил российскому лидеру о текущей социально-экономической обстановке. Также обсуждались вопросы поддержки участников спецоперации и их родственников.

Кожемяко отметил, что многие жители Приморья встали на защиту Родины и принимают участие в спецоперации. Власти региона, в свою очередь, ведут работу по поддержке участников СВО и их семей.

Налажено тесное взаимодействие со всеми соединениями, дислоцированными в Приморском крае, а также с Восточным военным округом по поставкам снаряжения, обмундирования на передовую. Кожемяко предложил упростить порядок передачи имущества воинским частям и подразделениям.

Власти Приморья осуществили все необходимые выплаты семьям военнослужащих, администрация на местах оказывает им содействие в решении социальных и бытовых задач. По словам главы региона, очень помогают волонтеры и неравнодушные граждане.

Владимир Путин поблагодарил Кожемяко за эту работу, подчеркнув, что самая главная задача – это поддержка людей, помощь людям", сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что столичный Центр поддержки мобилизованных охватил уже 80% их семей. 95% вопросов, которые они задают, удалось решить. Родным военнослужащих оказывается юридическая, финансовая и медицинская помощь, а также вопросы, связанные с устройством детей в сады и школы. Кроме того, семьи обращаются за психологической поддержкой.

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