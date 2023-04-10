Сергей Векслер высоко оценил работу столичного пункта отбора на военную службу по контракту

Заслуженный артист России побывал на таком пункте

Заслуженный артист России Сергей Векслер посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту, чтобы поддержать тех, кто отправляется на выполнение служебных задач.

По словам Векслера, на пункте "спокойно, красиво, все организованно". Актер сравнил ситуацию на пункте "с теми военкоматами, которые мне проходилось проходить — это небо и земля". Он выразил надежду на то, что и дальше все будет организовано с заботой и пониманием.

При этом Сергей Векслер назвал своей целью поддержку тех, кто отправляется на выполнение служебных задач, тех, кто решил защищать Родину.

Напомним, единый пункт начал работу 3 апреля по адресу: ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Также с 4 апреля работает чат-бот для желающих пойти на военную службу по контракту. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Ранее сообщалось, что в столице заработал чат-бот, которым могут воспользоваться все желающие для прохождения военной службы по контракту. С помощью чат-бота можно получить необходимую информацию.

Мэр столицы Сергей Собянин напомнил, что было увеличено количество контрактников в российской армии, а также рассказал, что ведется работа по привлечению добровольному на контрактную службу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"