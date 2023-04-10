Российские военные эвакуируют мирных жителей из Артемовска

Военнослужащие прикрывают собой горожан

Российские военные вывозят мирных жителей из Артемовска, буквально прикрывая собой от огня боевиков ВСУ. По словам одного из бойцов ВС России, за один раз удается вывести от 15 до 45 человек.

Побывавший в Артемовске (Бахмуте) врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также рассказал, что эвакуация жителей города продолжается. Пушилин отметил, что людей размещают в других городах и поселках ДНР.

Врио главы ДНР рассказал, что объехал город и своими глазами увидел разрушительные последствия действий киевского режима. Целых зданий практически нет, сообщил врио главы ДНР в видео, опубликованм в Telegram. Тем не менее, он уверен, что город отстроят.

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