В Киевской области раскольники пытались захватить два храма УПЦ

Верующим удалось отстоять храмы

В городе Переяславе Киевской области раскольники попытались сегодня захватить Свято-Троицкий и Свято-Успенский соборы Украинской православной церкви. Верующим удалось отстоять храмы. За последний год власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на каноническую церковь. В Киеве поставили задачу полностью ее запретить. Соответствующий проект по поручению президента Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Словно по коридору позора, помолиться в храм идут две украинские пенсионерки. Пожилые люди, судя по всему, мама с дочерью, придерживают друг друга. Они и ходят с трудом, а уж ответить озверевшей молодёжи тем более не могут. В глазах лишь грусть и сожаление. У современных украинцев ничего святого не осталось - даже никакого уважению к старости. Словно немецкие нацисты, они поделили людей. Прихожане церквей и храмов канонической украинской православной церкви - они теперь подлежат гонениям.

У собора Александра Невского в Каменце-Подольском Хмельницкой области уже несколько дней богослужения идут под непрекращающиеся штурмы разной интенсивности. Верующие плотным кольцом окружают святыню. Атакующие всячески провоцируют прихожан на конфликт. "Приходите на вечеринку" – обращаются к подросткам в социальных сетях. В Тернополе к храму украинской православной церкви пришли школьники. Ради такого в школе даже прогулы ставят. Отработанная схема. Все отчётливо помнят - "они же дети", звучавшее на майдане в Киеве в 2014-м.

Немало и взрослых крепких мужчин. Конечно, воевать с длиннобородыми смиренными монахами и тихими прихожанами, которые только и могут что читать молитвы и петь псалмы, это намного безопасней, чем с российскими солдатами в Артёмовске или Авдеевке. Тем более, что полиция здесь не вмешивается. И повестки раздают только тем, кто стоит на защите храма.

Депутаты Ровненской области взяли и запретили деятельность канонической украинской православной церкви. Она теперь официально вне закона. Призвали кабмин и СБУ сделать тоже самое, но в масштабах страны. В городе Переяславль Киевской области по прошению местных властей у украинской православной церкви отобрали Свято-Троицкий и Свято-Успенский соборы. Создали комиссию для описи имущества. Всё отдали раскольникам православной церкви Украины.

В Киеве на допрос в СБУ увезли Викторию Кохановскую, которую считают лидером протеста против захвата Киево-Печерской лавры. А судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы наместника - митрополита Павла на решение о домашнем аресте перенесли с 10 на 21 апреля. Лишь бы не появлялся на улице. Это духовная революция. Очередной Майдан - говорят украинские политики.

Священнослужители настаивают, что только по решению суда, в котором будут прописаны причины и соответствующие законодательные нормы, можно отобрать и храм, и землю под ним. В Верховной раде заявили: всё будет! Рейдерские захваты узаконят. Анонсировали соответствующие инициативы.

Дмитрий Гусев. Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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