ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил сократить разрыв в доходах крымчан и жителей других регионов

15:28
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Президент отмечал, что это "задача не одного дня"

По итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, состоявшегося 17 марта, российский лидер Владимир Путин дал ряд поручений. Их перечень в понедельник, 10 апреля, публикует пресс-служба Кремля.
Доходы населения и помощь молодым специалистам: о чем говорил Путин в Туле

Федеральному кабмину совместно с властями Крыма и Севастополя предписано предпринять шаги по сокращению отклонения уровней доходов крымчан и севастопольцев от величины доходов жителей других регионов России.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, кабмину поручено оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Крыма и Севастополя. На развитие туристической инфраструктуры должны быть направлены средства, полученные от реализации активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.

Ранее Владимир Путин отмечал, что реальная зарплата россиян в 2023 году должна вырасти на 3-5%. Увеличение реальных доходов граждан, по словам главы государства, это "вопрос самый ключевой", а решение этого вопроса для российских властей является задачей номер один. Президент подчеркивал, что необходимо добиться, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Крым
Крым
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.