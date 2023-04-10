Путин поручил сократить разрыв в доходах крымчан и жителей других регионов

Президент отмечал, что это "задача не одного дня"

По итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя, состоявшегося 17 марта, российский лидер Владимир Путин дал ряд поручений. Их перечень в понедельник, 10 апреля, публикует пресс-служба Кремля.

Федеральному кабмину совместно с властями Крыма и Севастополя предписано предпринять шаги по сокращению отклонения уровней доходов крымчан и севастопольцев от величины доходов жителей других регионов России.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Кроме того, кабмину поручено оказать дополнительную поддержку организациям туристической отрасли Крыма и Севастополя. На развитие туристической инфраструктуры должны быть направлены средства, полученные от реализации активов иностранных резидентов, связанных с недружественными государствами.

Ранее Владимир Путин отмечал, что реальная зарплата россиян в 2023 году должна вырасти на 3-5%. Увеличение реальных доходов граждан, по словам главы государства, это "вопрос самый ключевой", а решение этого вопроса для российских властей является задачей номер один. Президент подчеркивал, что необходимо добиться, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными.

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