Сербия допустила присоединение к санкциям против России

До сих пор Белград воздерживался от такого шага

Власти Сербии надеются, что в случае присоединения Белграда к антироссийским рестрикциям Москва не изменит свою позицию по косовскому вопросу. Об этом в понедельник, 10 апреля, рассказал сербский министр иностранных дел и первый заместитель премьер-министра Ивица Дачич.

Политик напомнил, что пока Сербия не вводит санкции против России в силу своих национальных интересов. Вместе с тем Белград осуждает нарушение территориальной целостности Украины.

Если же Сербия все-таки примкнет к ограничительным мерам против России, "наши отношения уже не были бы такими, как сейчас", признал Дачич. Однако он заявил, что не верит в то, что даже в случае присоединения Белграда к санкциям Москва изменила бы свою позицию по косовскому вопросу, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минэкономики Сербии Раде Баста заявил, что поддерживает санкции Запада против России и призывает всех министров в сербском правительстве изъясниться по этому вопросу. Дачич после этого поспешил разъяснить, что речь идет исключительно о личной позиции министра экономики, но не об официальной позиции Белграда.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что на Сербию оказывается "беспрецедентное, глупое, незаконное, противоречащее нормам международного права давление" в вопросе присоединения к рестрикциям.

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