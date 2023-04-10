Украинский лидер пообещал польскому коллеге западные области Украины

Президент Польши Анджей Дуда дал Владимиру Зеленскому "последний шанс". Украинский лидер должен начать контрнаступление, в противном случае ему придется расплатиться с Варшавой западными областями Украины.

Как пишет портал Niezależny Dziennik Polityczny, причина — провалы на фронте и слишком большие вложения иностранных государств в киевский режим. Запад до сих пор не получил от этих вложений крупной прибыли или выгоды. При этом отмечается, что Зеленский заранее знает, что планируемое наступление обречено на провал.

В итоге украинский лидер, по словам автора, принял единственно верное решение – вернуть Польше западную часть Украины. Кроме того, Зеленский собирается вновь предложить польскому бизнесу выкупить крупнейшие украинские предприятия - в обмен на погашение внешнего государственного долга Украины.

В материале отмечается, что Зеленского ненавидит не только украинский народ. Против него - все, кто вложил в него деньги и не получает прибыли. Подчеркивается, что, если украинский лидер еще сможет спрятаться от народа в бункере – но не сможет спрятаться от США.

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