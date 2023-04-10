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WSJ: у Киева закончатся боеприпасы для системы ПВО к маю

16:01
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Украина просит вооружение и снаряды у Запада

Россия может уже в мае достичь своей цели по установлению господства в небе Украины, поскольку у украинской армии на исходе боеприпасы для системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в воскресенье 9 апреля, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на секретные американские документы, в результате утечки оказавшиеся в открытом доступе.

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Согласно этим данным, Вооруженные силы Украины (ВСУ) истощат запасы ракет для "Буков" к 13 апреля, а ракет для С-300 — к 3 мая при нынешних темпах их использования. В частности, боеприпасы для С-300 расходуются примерно по 200 штук ежемесячно.

Если запасы боеприпасов не будут восполнены в ближайшее время, часть критически важной инфраструктуры Украины останется беззащитной, пишет газета.

Ранее в Пентагоне рассказали, что в очередной пакет военной помощи на общую сумму 2,6 млрд долларов войдет вооружение и военная техника. В частности, это дополнительные боеприпасы для зенитных ракетных систем Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, 155-миллиметровые и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, 120-миллиметровые минометные снаряды, танковые снаряды калибра 120 и 105 мм, боеприпасы калибра 25 мм.

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