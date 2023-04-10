Появились кадры крупного пожара в подмосковном Нахабине

Горит склад автозапчастей

Крупный пожар в подмосковном Нахабине. Очевидцы опубликовали в соцсетях кадры, на которых виден столб черного дыма. По предварительным данным, пожар вспыхнул на складе с автозапчастями.

"Складское помещение, по предварительным данным, внутри автозапчасти. Площадь горения уточняется", - приводит слова представителя областного ГУ МЧС России агентство ТАСС.

Уточняется, что склад расположен на улице Панфилова, 26а. Горит кровля здания. Агентство приводит данные из открытых источников. В соответствии с ними, на объекте расположены благотворительный фонд, магазин автозапчастей и автомойка.

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