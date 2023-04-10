Из украинского плена вернулись более 100 российских военных

Им оказывается необходимая помощь

Минобороны в понедельник сообщило о возвращении 106 российских военнослужащих из украинского плена. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Самолетами военно-транспортной авиации освобожденных доставят в Москву для лечения и реабилитации, говорится в сообщении в Телеграм-канале Минобороны.

В марте 2023 года мониторинговая миссия ООН зафиксировала не менее 25 случаев расправы над российскими военнопленными со стороны Вооруженных сил Украины.

В миссии отметили, что эти убийства часто совершались сразу после взятия в плен. При этом виновных не привлекли к ответственности.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"