Глава Минобороны Украины чудом избежал российского плена

Угроза была реальна и для других украинских министров

Глава Минобороны Украины чудом избежал пленения российскими военными. Как рассказал Алексей Резников украинским СМИ, это произошло в самом начале специальной военной операции России.

Высокопоставленные чиновники Минобороны Украины должны были отправиться на защищенный командный пункт, который находился в Гостомеле. Именно там произошла крупная высадка российских десантников.

По словам Резника, если бы чиновники переместились туда, как и было запланировано, то в плену оказалась бы половина министерства. Глава Минобороны рассказал, что успел отправить в безопасное место финансистов, передает "Лента.ру".

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