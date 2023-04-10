ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минобороны Украины чудом избежал российского плена

17:03
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Угроза была реальна и для других украинских министров

Глава Минобороны Украины чудом избежал пленения российскими военными. Как рассказал Алексей Резников украинским СМИ, это произошло в самом начале специальной военной операции России.

Bloomberg: в США возникли трудности с продолжением поддержки Украины
Песков объяснил неспособность Парижа стать посредником в конфликте на Украине

Высокопоставленные чиновники Минобороны Украины должны были отправиться на защищенный командный пункт, который находился в Гостомеле. Именно там произошла крупная высадка российских десантников.

По словам Резника, если бы чиновники переместились туда, как и было запланировано, то в плену оказалась бы половина министерства. Глава Минобороны рассказал, что успел отправить в безопасное место финансистов, передает "Лента.ру".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.