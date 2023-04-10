Собянин рассказал о развитии программы поддержки производителей "Сделано в Москве"

Программа была запущена осенью 2022 года

Программа "Сделано в Москве" собрала больше 1700 брендов для продвижения на маркетплейсах. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Город бесплатно продвигает их на Wildberries и Ozon, размещая на специальных витринах - главных страницах торговых площадок и в брендированных разделах", - отметил Собянин. Кроме того, что планируется открытие витрины на "СберМегаМаркете" и "Яндекс.Маркете".

Мэр также рассказал, какие товары столичные производители продают на маркетплейсах при поддержке города. Это мебель, одежда, косметика, продукты питания и многое другое.

Программа по поддержке местных производителей "Сделано в Москве" стартовала осенью 2022 года.

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