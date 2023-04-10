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Установлена причина сбоев в работе американских "умных бомб" на Украине

17:28
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Ответ содержится в слитых документах Пентагона

Причина сбоев в работе американских "умных бомб" JDAM, поставленных Киеву – в эффективной работе российских систем радиоэлектронной борьбы. Такая информация содержится в документах из предположительной утечки Пентагона.

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Киев еще в марте подтверждал использование американских бомб, оснащенных системой наведения JDAM. Отмечается, что комплект оборудования преобразует обычные авиабомбы в корректируемые "умные бомбы". В состав оборудования входят крылья, хвостовой блок и компьютер с навигационным оборудованием.

На слитые материалы Пентагона ссылается телеканал NBC News: по его данным, у высокоточных планирующих бомб возникли проблемы с сигналом GPS. Разведка США предполагает, что так действуют российские системы РЭБ.

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