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Пять человек погибли в результате стрельбы на улицах Луисвилля в США

17:56
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Еще шестеро ранены

Полиция американского города Луисвилля в штате Кентукки нейтрализовала вооруженного преступника. Неизвестный открыл стрельбу возле местного стадиона. Пять человек погибли, есть раненые, сообщили в департаменте полиции.

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"Пятеро убиты, шестеро доставлены в больницу", - заявил журналистам представитель правоохранительных органов. По его данным, один из раненых – полицейский.

По последней информации, стрелявший нейтрализован. Пострадавшие госпитализированы, информации о состоянии здоровья пока не приводится. Что стало причиной стрельбы, пока не сообщается, передает CNN.

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