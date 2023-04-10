Пять человек погибли в результате стрельбы на улицах Луисвилля в США

Еще шестеро ранены

Полиция американского города Луисвилля в штате Кентукки нейтрализовала вооруженного преступника. Неизвестный открыл стрельбу возле местного стадиона. Пять человек погибли, есть раненые, сообщили в департаменте полиции.

"Пятеро убиты, шестеро доставлены в больницу", - заявил журналистам представитель правоохранительных органов. По его данным, один из раненых – полицейский.

По последней информации, стрелявший нейтрализован. Пострадавшие госпитализированы, информации о состоянии здоровья пока не приводится. Что стало причиной стрельбы, пока не сообщается, передает CNN.

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