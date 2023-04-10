Бельгия наживается на замороженных российских активах

Доход уже превысил 600 миллионов евро

Бельгийское казначейство отчиталось о "непредвиденных" доходах. По данным правительства, благодаря налогам на проценты от замороженных российских активов получено 625 миллионов евро.

"625 млн евро, полученные в результате налогообложения процентов, поступивших от замороженных в нашей стране российских финансовых активов", — сообщило издание "ИноСМИ" со ссылкой на бельгийскую газету Soir.

С февраля 2022 года Бельгия заблокировала российских активов на сумму в 58 миллиардов евро. Это самая крупная сумма среди всех стран Евросоюза. Российских финансовых операций заблокировано на 191 миллиард евро. Всего блокировка активов и операций затронула 1789 российских компаний и граждан, внесенных в черный список.

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