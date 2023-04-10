ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бельгия наживается на замороженных российских активах

18:39
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Доход уже превысил 600 миллионов евро

Бельгийское казначейство отчиталось о "непредвиденных" доходах. По данным правительства, благодаря налогам на проценты от замороженных российских активов получено 625 миллионов евро.

В России предупредили ЕС о неизбежности возвращения замороженных активов
МИД предупредил об ответе России на использование ее замороженных активов

"625 млн евро, полученные в результате налогообложения процентов, поступивших от замороженных в нашей стране российских финансовых активов", — сообщило издание "ИноСМИ" со ссылкой на бельгийскую газету Soir.

С февраля 2022 года Бельгия заблокировала российских активов на сумму в 58 миллиардов евро. Это самая крупная сумма среди всех стран Евросоюза. Российских финансовых операций заблокировано на 191 миллиард евро. Всего блокировка активов и операций затронула 1789 российских компаний и граждан, внесенных в черный список.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Бельгия
Бельгия
Слитки золота
Слитки золота
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.