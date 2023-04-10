Москвичей приглашают побороться за звание лучшего экскурсовода и администратора гостиницы

Прием заявок продлится до 2 мая

В Москве продолжается прием заявок от представителей сферы гостеприимства на участие в конкурсе "Московские мастера". Профессионалов приглашают побороться за звание лучшего экскурсовода (авторские пешеходные и автобусные экскурсии) и администратора гостиницы. Победители получат дипломы, денежные призы, а также подарки от партнеров. Прием заявок продлится до 2 мая на сайте конкурса.

В рамках первого отборочного этапа в номинации "Экскурсовод" необходимо описать пешеходный или автобусный маршрут, а также снять видео с рассказом о себе и экскурсии. К участию приглашаются экскурсоводы столичных организаций, имеющие опыт проведения пешеходных или автобусных экскурсий.

Отборочное испытание в номинации "Администратор гостиницы" включает в себя видеопрезентацию на тему "Ваш искренний сервис: какие корпоративные и личные принципы, ценности гостеприимства вы применяете на своей работе?", а также тематическое эссе.

Финальный этап "Московских мастеров" пройдет в очном формате в конце мая. Профессионалам, претендующим на звание лучшего экскурсовода, предстоит провести по своему авторскому маршруту членов жюри. Эксперты оценят оригинальность и достоверность экскурсии, коммуникативные навыки гида и его умение работать с группой.

Победитель в номинации "Администратор гостиницы" будет определен по результатам письменного задания на знание правил приема и размещения гостей. А в рамках практической части участники должны будут ответить на вопросы жюри в смоделированной ситуации. Конкурсантов проверят на умение принимать эффективные решения в рамках своих компетенций, а также разрешать конфликты с клиентами.

Итоги конкурса объявят в июне. Всего жюри выберет шесть победителей. Предусмотрено по три призовых места в каждой номинации. Финалисты смогут представить столицу на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства "Лучший по профессии".

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