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Картаполов рассказал об электронных оповещениях от военкоматов

19:20
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Они будут дублировать традиционные повестки

Во вторник депутаты Госдумы рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В России начался весенний призыв

По его словам, согласно этим поправкам, электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки. Они будут иметь равную юридическую силу, отмечает ТАСС.

Картаполов рассказал, что благодаря поправкам будут исправлены недостатки в воинском учете, которые Россия выявила в прошлом году.

"Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом", - сказал парламентарий.

По словам Картаполова, для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов
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