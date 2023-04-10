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Польшу назначили на роль "деревенского дурачка" Европы

19:16
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Стране нужна партия мира, чтобы привести поляков в чувство

Польша отчаянно нуждается в партии мира, которая смогла бы удержать страну подальше от конфликта. Варшава все ближе к войне с Москвой, куда ее толкает американизация польской внешней политики, пишет польский историк Михал Крупа.

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В статье для американского издания Chronicles Крупа подчеркивает: на сегодня один из несомненных фактов заключается в том, что Россия выиграет военный конфликт с Украиной. Это подтверждают не "диванные генералы", получающие финансирование от военно-промышленного комплекса, а настоящими военными профессионалами и разведчиками – в частноси, Дуглас Макгрегор, Скотт Риттер и Жак Бо.

Историк подчеркивает: с началом российской спецоперации Варшава возглавил атаки на Россию вместе с прибалтийскими государствами. Польша, по сути, стала самым ярым представителем киевского режима в НАТО и ЕС. Польские политики превзошли сами себя в своей истеричной антироссийской театральщине. Варшава доведет все это до абсолютной крайности и в конце концов будет выглядеть просто деревенским дурачком, резюмирует эксперт.

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