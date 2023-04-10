Картаполов: для уклонистов от призыва введут обеспечительные меры

Депутаты рассмотрят поправки о едином реестре военнообязанных во вторник

Уклонистам от призыва на срочную службу будет приходить цифровое уведомление с запретом на выезд из России. Об этом рассказал председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Он отметил, что Госдума на пленарном заседании 11 апреля рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных.

"На тех, кто уклоняется (от срочной службы в Вооруженных силах РФ), будет наложен ряд обеспечительных мер. Если он делает вид, что не получает повестку, то будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военный комиссариат. Если он это не сделает, то ему придет цифровое уведомление с подписью главы комиссариата", - заявил Картаполов.

По словам парламентария, в уведомлении будет содержаться запрет на выезд из страны. "Позже на военнообязанного могут наложить запрет на вождение транспортных средств, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее", - добавил он (цитата по ТАСС).

Картаполов также рассказал, что электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки.

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