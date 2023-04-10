В Китае рассказали о прошедших учениях вокруг Тайваня

Маневры прошли успешно

Вооруженные силы КНР успешно отработали все поставленные в ходе учений и патрулирования вокруг Тайваня задачи. Об этом было объявлено в понедельник по завершении трехдневных маневров. В Пекине заявили, что их проведение было предупреждением сепаратистам и международным силам, их поддерживающим.

70 боевых самолетов, военно-морской флот. Народно-освободительная армия Китая продемонстрировала свою мощь в воздушном пространстве и водах недалеко от Тайваня, а также навыки взаимодействия между различными родами войск в условиях военного конфликта. Впервые был использован авианосец Шаньдун. А вот так выглядит массовый ракетный удар по острову (см. видео). Пока что смоделированный на компьютере, но все равно поражающий воображение. В понедельник Пекин завершил трехдневные учения "Объединённый острый меч".

"Учения - это серьезное предупреждение против сговора и провокаций со стороны сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и внешних сил, а также необходимые действия для защиты национального суверенитета и территориальной целостности КНР. Приверженность принципу "одного Китая" является общим консенсусом международного сообщества и признанной базовой нормой международных отношений", - заявил Ван Вэньбинь, официальный представитель МИД Китая.

Для Пекина до сих пор еще не закрыт вопрос с прилетом в Тайбэй экс-спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, а глава администрации Тайваня отправляется с неофициальным визитом за океан. Эти маневры - как очередное китайское предупреждение относительно вояжей американских и тайваньских чиновников в гости друг к другу без согласования с КНР. Если оно станет последним, на карте мира появится еще одна горячая точка. Не нужно провоцировать страну с самой большой армией на Планете, считают в Кремле.

"Мы с вами за очень короткий период времени становились свидетелями многократных действий, которые носили провокационный характер по отношению к Китайской Народной Республике. И, разумеется, Китай имеет суверенное право реагировать на эти провокационные действия, в том числе и проводить военные маневры в строгом соответствии с международным законодательством", - отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тайвань на китайские маневры ответил по военным меркам скромно. Солдаты пытаются демонстрировать полную боеготовность: и нажать на спусковой крючок могут, и с беспилотника отследить корабль ВМС Китая. Но, судя по заявлению тайваньского Минобороны, реальный расчет на то, что в случае чего запад поможет. Иначе с чего бы оно звучало на английском? Явно адресовано не внутренней аудитории.

Битва за Тайвань пока еще удерживается в рамках взаимного бряцания оружием. Китай демонстрирует готовность полностью изолировать Тайвань от внешнего мира и вернуть остров под свою юрисдикцию. США всячески провоцируют Пекин на вторжение. Это даст повод задушить Поднебесную санкциями. Раз в честной конкурентной борьбе не получается.

Белый дом декларирует готовность защищать Тайвань военным путем. Правда, американцы очень любят делать грязную работу чужими руками. Украинский конфликт это наглядно продемонстрировал. Но вот незадача: по вопросу Тайваня не все страны НАТО готовы втягиваться в это противостояние. Например, Эммануэль Макрон возьми да и заяви по итогам визита в Китай: ускорение кризиса вокруг острова не отвечает интересам европейцев, не нужно быть ведомыми и руководствоваться интересами США. Реакция из-за океана не заставила себя долго ждать. Европейцам, которые называют себя равноправными союзниками Вашингтона, снова указали их реальное место.

"Нужно выяснить, говорит ли Макрон за Макрона, или Макрон говорит за Европу. ЕС и Франция на протяжении последних лет значительно зависели от США в вопросе собственной обороны. Может, нам стоит просто сказать, что мы сфокусируемся на Тайване и угрозе со стороны Китая, а вы ребята разбирайтесь с Европой и Украиной", - отметил сенатор от штата Флорида Марк Рубио.

Украина в этой ситуации повела себя как субстанция, про которую вспомнишь - оно и появится. Зеленскому и его команде привиделось, что их мнение значимо и от него что-то зависит в мировой геополитике. Глава комитета по международным делам Рады авторитетно заявил: претензии КНР на Тайвань являются заблуждением, Пекин не имеет законных прав на остров. Александр Мережко, возможно, не в курсе, что исполняющий роль президента Украины Зеленский давно и безнадежно ждет звонка от китайского лидера. После таких экспертных мнений Си Цзиньпин, по задумке, видимо, отложит все дела и бросится переубеждать украинскую верхушку.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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