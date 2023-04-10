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Госдума рассмотрит поправки о цифровизации воинского учета

22:38
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Поправки позволят минимизировать число вызовов в военкомат по поводу уточнения данных

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных. Законопроект призван исправить те недостатки в воинском учете, которые были выявлены в ходе частичной мобилизации осенью прошлого года.
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Поэтому поставлена задача - создать современную информационную базу с учетом успешной практики цифровизации госуслуг. На ее основе и будет формироваться Единый реестр воинского учета.

Это, ко всему прочему, позволит минимизировать число вызовов в военкомат по поводу уточнения данных, теперь это можно будет сделать дистанционно. Поправками предлагается в электронной форме дублировать направление традиционных повесток.

Законопроект также создает необходимые условия для защиты гражданами своих прав. В частности, закрепляется обязательный досудебный порядок обжалования действий военкоматов. В течение пяти дней будут приниматься решения по обращению граждан, что позволит оперативно устранять все нарушения.

"Эта новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военным комиссариатом. Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат, очень многие операции будут проводиться дистанционно без необходимости его личного присутствия, включая первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные", - заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

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