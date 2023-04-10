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Москва предупредила Молдавию о скорой потере суверенитета

20:07
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Сближение с НАТО идет в ущерб национальным интересам

Находящиеся у власти в Молдавии прозападные силы действуют вопреки конституции страны, которая провозглашает нейтралитет. Власти наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами – в частности, с НАТО, что чревато потерей суверенитета, заявили в МИД России. Подчеркивается, что мнением молдавского народа при этом никто не интересуется.

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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он заявил, что альянс готов оказать Молдавии финансовую и политическую поддержку в условиях "возрастающего давления со стороны России".

Углубление сотрудничества с НАТО обычно оканчивается "цветными революциями", государственными переворотами, политической нестабильностью и экономическим кризисом, напомнила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. А постсоветское пространство альянс рассматривает как полигон для геополитической конфронтации с Россией. По мнению дипломата, такая участь уготована и Молдавии.

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