Сближение с НАТО идет в ущерб национальным интересам

Находящиеся у власти в Молдавии прозападные силы действуют вопреки конституции страны, которая провозглашает нейтралитет. Власти наращивают взаимодействие с евроатлантическими структурами – в частности, с НАТО, что чревато потерей суверенитета, заявили в МИД России. Подчеркивается, что мнением молдавского народа при этом никто не интересуется.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя генсекретаря НАТО Мирча Джоанэ. Он заявил, что альянс готов оказать Молдавии финансовую и политическую поддержку в условиях "возрастающего давления со стороны России".

Углубление сотрудничества с НАТО обычно оканчивается "цветными революциями", государственными переворотами, политической нестабильностью и экономическим кризисом, напомнила Захарова в комментарии, опубликованном на сайте МИД России. А постсоветское пространство альянс рассматривает как полигон для геополитической конфронтации с Россией. По мнению дипломата, такая участь уготована и Молдавии.

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