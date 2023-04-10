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РКН отказался снимать блокировку с Twitter

20:40
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Соцсеть до сих пор не удалила более 1 тысячи запрещенных материалов

Социальная сеть Twitter по-прежнему не удалила 1,3 тысячи запрещенных материалов. В связи с этим Роскомнадзор не видит оснований для снятия блокировки с этого ресурса.

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"Оснований для снятия ограничений с иностранных сервисов в настоящее время нет", - заявили в пресс-службе РКН.

По данным ведомства, материалы, опубликованные в Twitter, содержат детскую порнографию, рекламу наркотиков и призывы к суициду. Также публикации содержат призывы к участию в массовых беспорядках, сообщения экстремистских организаций и фейки о ходе проведения специальной военной операции.

Рассмотреть возможность снятия блокировки с Twitter предложил ранее замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Парламентарий отметил, что соцсеть восстановила доступ к аккаунтам российских ведомств, передает ТАСС.

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