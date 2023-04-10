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Кабмин одобрил соглашение об объединенной ПВО с Киргизией

21:14
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Постановление подписал Михаил Мишустин

Россия и Киргизия создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны. Соглашение одобрило российское правительство. Подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Как отмечалось в проекте соглашения, объединенная региональная система противовоздушной обороны Российской Федерации и Киргизской Республики создается в целях совершенствования ПВО в регионе. Это составная часть объединенной системы государств участников Содружества Независимых Государств.

Проект, согласованный с МИД России и проработанный с Киргизией, был представлен правительству российским Минобороны в июле 2022 года. Документ был подписан в Москве 16 августа 2022 года. Теперь он представлен президенту России для внесения на ратификацию в Госдуму.

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