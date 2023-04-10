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Нетаньяху оставил на посту отстраненного ранее главу Минобороны

21:49
  • понедельник
  • 10 апреля 2023

Премьер "отложил в сторону" разногласия

Министр обороны Израиля Йоав Галант сохранил свою должность. Отправивший главу Минобороны в отставку премьер Биньямин Нетаньяху вернул Галанта на пост "ради безопасности граждан".

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"В эти дни мы работаем вместе 24 часа в сутки на всех фронтах. Перед нами серьезные задачи. Между нами были разногласия, но я решил отложить это в сторону", - заявил Нетаньяху в телеобращении к нации.

По словам израильского премьера, он намерен работать вместе с Галантом ради безопасности граждан Израиля.

Правительство Нетаньяху в январе выдвинуло проект реформы судебной системы страны. Она предполагает, в частности, ограничение полномочий Верховного суда Израиля и право исполнительной ветви власти контролировать отбор судей. Противники реформы вышли на массовые акции протеста, а Галант публично выступил за ее приостановку, передает ТАСС.

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