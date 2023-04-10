Агента ГУР Украины задержали спецслужбы в Запорожье

Он собирал сведения об учреждениях в Херсонской области

Агента Главного управления разведки Украины задержали сотрудники спецслужб Запорожской области. Молодой человек передавал сведения о расположении военных и гражданских объектов в Херсонской области и в Запорожье.

"В число учреждений, информацию о местоположении которых собирал задержанный, вошли банки, пункты выдачи пропусков, СМИ, социальные учреждения, другие места массового скопления мирных граждан", - сообщил представитель силовых структур.

По данным следствия, подозреваемый – гражданин России. Как сообщается, украинские спецслужбы вышли с ним на связь в Telegram, убедили вступить в запрещенную в России террористическую организацию "Легион "Свобода России", а затем поручили выехать в Мелитополь.

За каждое выполненное задание агент получал до 2,5 тысячи рублей. Следствие проверяет его на причастность к обстрелам Мелитополя 29 марта и 2 апреля. Задержанному грозит лишение свободы на срок до 20 лет, передает "Интерфакс".

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