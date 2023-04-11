Директор Центра АСТ объяснил, как США регулируют конфликт на Украине

Напрямую слив документов на планы Киева по контрнаступлению, вероятно, не повлияет

Какая версия появления секретных документов Пентагона более вероятна - реальная утечка или умышленный вброс? В какой мере опубликованные сведения заслуживают доверия? Действительно ли Вашингтон подталкивает Киев к наступлению? И как далеко могут зайти США в эскалации конфликта?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Напрямую слив документов на планы Киева по контрнаступлению не повлияет. По этим файлам видно, что между украинцами и их западными кураторами нет большого доверия. Огромное количество данных американцы берут с ирландского независимого сайта Oryx, считающего потери. Мы знаем, что если бы американцы захотели, они молги бы в течение нескольких недель поставить 100 F-16, 500 танков. Однако они этого не делают. Они регулируют конфорку этого конфликта так, как им необходимо. Надо разжечь - поддадут огня, надо потушить - убавят", - отметил эксперт.

Полный комментарий Руслана Пухова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"