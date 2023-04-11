Байден рассчитывает переизбраться за счет ЛГБТ-сообщества

Но избирателей очень раздражают безумные расходы на Украину

У кого медийность выше и контроля над цифровым пространством больше - тот и президент! NBC News сообщает, что решение о выдвижении Джо Байдена на второй срок почти принято. Трамп, которому предъявлены обвинения, едва ли сыграет роль серьезного оппонента. Но сам Байден в его манере медлит с заявлением.

CNN решили поинтересоваться: а нужен ли американцам второй срок Джо Байдена? И вот что выяснилось: "Официально Байден еще не объявил о планах переизбраться, но мы спросили американцев: заслуживает ли он переизбрания на второй срок? Только 32 процента, треть американских избирателей, сказали - да, Джо Байден заслуживает переизбрания".

Советники президента обсуждают, когда и в какой форме официально объявить о его выдвижении на второй срок. Но не менее половины американцев больше обсуждают реальный тюремный срок, который может грозить главному оппоненту Байдена - Дональду Трампу. Бывшему президенту предъявили обвинения в фальсификации финансовых документов. За выплату 130 тысяч долларов бывшей порнозвезде Сторми Дэниелс и не только ей. 34 эпизода этого дела тянут на 136 лет лишения свободы.

Искусственный интеллект немедленно отреагировал новыми образами экс-президента. Эксперты уже заявили, что грядущая кампания по выборам президента США станет соревнованием, кто более медиен. То есть - кто выигрышнее смотрится в медиа-пространстве. Команда Байдена по цифровой стратегии намерена использовать авторитет влиятельных лиц по всей стране, которые будут рассказывать о заслугах президента в ключевых соцсетях. В активе у нынешнего главы Белого дома - мощная поддержка ЛГБТ-сообщества.

Превратив свою администрацию в гей-парад, так он это называл, Байден может рассчитывать на голоса армии трансгендеров и всех, кто считает себя ультра-либералами. Но откровенная дряхлость Джо Байдена, широко обсуждаемая деменция, постоянные попытки потеряться в пространстве никак не соответствуют образу мудрого и бодрого старца, который готов вести нацию в совсем уже светлое будущее.

Раздражают избирателей и политиков безумные расходы на Украину. Во имя чего? Людям не понятно. А вот уголовные против Дональда Трама, считают более половины американцев, сыграли на руку экс-президенту. Теперь он выглядит как жертва произвола и последний борец за Великую Демократию, которую Байден и его команда всеми силами пытаются доконать.

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