Штурмовой отряд ВС России заманил боевиков в ловушку

В результате ВСУ потеряли танки и четыре бронемашины "Брэдли"

Отлично выполняют боевую задачу российские штурмовые отряды. Одним из героев спецоперации стал заместитель командира Михаил Петелин.

Он с подчиненными сумел заманить противника на передний край нашей обороны. Не удалась и вторая атака неприятеля на позиции отряда. Потерпев поражение, враг был вынужден отступить

"В результате четыре машины американского происхождения "Брэдли" были уничтожены, также подбит танк, уничтожено в районе 15 националистов, четверо взяты в плен, один из них - офицер", - рассказывает сам Петелин.

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