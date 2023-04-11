За выполнение задач в ходе СВО награды получили военные полицейские

Командиры отметили мужество, отвагу и профессионализм подчиненных

Очередные кадры награждения участников спецоперации представило сегодня Минобороны.

Среди отличившихся в ходе выполнения боевых задач - военные полицейские. Они получили ведомственные награды - медали "За боевые отличия" и "Воинскую доблесть", а также "Участник СВО".

Командиры отметили мужество, отвагу и профессионализм подчиненных. На подразделения военной полиции возложены особые задачи. Они следят за безопасностью на дорогах, в населенных пунктах и не только.

"Личный состав сводного отряда военной полиции выполнял поставленные задачи в ходе СВО. А именно - обеспечение правопорядка, дисциплины, пресечение правонарушений среди военнослужащих", - указал один из награжденных.

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