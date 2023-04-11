Представлены новые герои спецоперации по защите Донбасса

Гвардии рядовой Артем Шариков взял командование на себя после ранения командира

Министерство обороны России рассказало о новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации.

Ефрейтор Данил Ивлев в составе штурмового отряда скрытно подобрался к хорошо оборудованному укрепрайону боевиков. Саперы обезвредили минные заграждения, и наше подразделение зашло во фланг националистов. Ивлев передал координаты противника артиллерии. Две вражеских огневых точки были оперативно подавлены. В ходе внезапной атаки наш отряд выбил радикалов с подготовленных позиций.

Гвардии рядовой Артем Шариков с помощью беспилотника обнаружил пять вражеских БМП, три танка и более 20 националистов, пытавшихся напасть на освобожденный посёлок. По противнику был нанесен удар. Тем не менее неприятель предпринял очередную попытку атаки. Во время боя командир отделения десантников был ранен, и Артем взял командование на себя, что позволило остановить врага.

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