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Рассвет не наступил: поселок оказался под слоем пепла из-за вулкана Шивелуч

09:22
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Дыхание Шивелуча ощущается на расстоянии 500 километров

На Камчатке громко заявил о себе вулкан Шивелуч. Утром он выбросил столб пепла на высоту до 20 километров, передает "ТВ Центр".

Активность огненной горы уже ощутил поселок Ключи. Он оказался под слоем пепла в 8 с половиной сантиметров. По словам жителей, рассвет в населенном пункте так и не наступил. Мешают плотные облака, образовавшиеся после извержения вулкана.

В Ключах и нескольких ближайших поселках наблюдаются перебои с водоснабжением и электричеством. Такого пеплопада не было более 60 лет. Дыхание Шивелуча ощущается на расстоянии 500 километров. В крае объявлен красный код авиационной опасности. В район вулкана направлена группа спасателей.

"В превентивных целях закрыты все образовательные учреждения и перекрыты дороги местного значения. В постоянном режиме работают пункты выдачи масок населению. Мы рекомендуем населению пока воздержаться выходить на улицу, переждать эти моменты в домашних условиях", - заявил Игорь Михно, начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Шивелуч - один из крупнейших вулканов Камчатки. В этот раз он начал проявлять высокую активность в конце марта. Специалисты заговорили о подготовке к мощному извержению. И оно не заставило себя ждать.

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