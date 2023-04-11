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Вернувшиеся в Россию из плена бойцы поделились первыми эмоциями

07:37
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Военнослужащих направили в столичные госпитали Минобороны

На Родину вернулись 106 российских военных, освобождённых из украинского плена, где им грозила смертельная опасность. Ил-76 приземлился на аэродроме Чкаловский, сообщает "ТВ Центр".

Некоторым оказали медицинскую помощь перед посадкой на борт. Среди тех, кого удалось вызволить в результате трудных переговоров, есть тяжело раненые, часть наших военнослужащих провела в застенках ВСУ несколько месяцев.

Бойцов направили в столичные госпитали Минобороны для лечения и реабилитации. Они уже связались с родными, чтобы сообщить радостную новость о возвращении. 

"Дали телефон, сим-карту - я позвонил, набрал. Все рады, счастливы, ну и я, конечно", - говорит один из бойцов.

"Хочу сказать спасибо от себя от своих сослуживцев, выразить именно благодарность. Вернуться хочу, дальше воевать хочу. И обязательно вернусь, наше дело правое, победа будет за нами", - отмечает другой.

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