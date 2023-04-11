ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны запустило историко-познавательный раздел "Звериное лицо фашизма"

09:23
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Он приурочен к Международному дню освобождения узников концлагерей

Минобороны обнародовало архивные документы о бесчеловечной жестокости нацистов в годы Великой Отечественной войны. Запуск историко-познавательного раздела "Звериное лицо фашизма" приурочен к Международному дню освобождения узников концлагерей.
Минобороны опубликовало архивные документы об освобождении Ржева

В гитлеровской Германии и на оккупированных территориях была выстроена целая сеть объектов для массового уничтожения населения. Из 18 миллионов человек, которые там оказались, 11 миллионов погибли.

Среди представленных документов - акт о массовом расстреле евреев в местечке Малорита Брестской области. В убийстве двух с половиной тысяч человек, в том числе женщин и детей, участвовали петлюровцы.

Во время освобождения Карелии был обнаружен финский лагерь для военнопленных и мирных жителей. От невыносимых условий там умирали по 25 человек в день. За время существования крупнейшей фабрики смерти "Заксенхаузен" там погибли около 80 тысяч человек, 30 тысяч из них - сожжены в крематории.

Символом разгрома фашизма стало освобождение Красной армией узников "Освенцима" 27 января 45-го года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Архивные документы
Архивные документы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.