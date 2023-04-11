Минобороны запустило историко-познавательный раздел "Звериное лицо фашизма"

Он приурочен к Международному дню освобождения узников концлагерей

Минобороны обнародовало архивные документы о бесчеловечной жестокости нацистов в годы Великой Отечественной войны. Запуск историко-познавательного раздела "Звериное лицо фашизма" приурочен к Международному дню освобождения узников концлагерей.

В гитлеровской Германии и на оккупированных территориях была выстроена целая сеть объектов для массового уничтожения населения. Из 18 миллионов человек, которые там оказались, 11 миллионов погибли.

Среди представленных документов - акт о массовом расстреле евреев в местечке Малорита Брестской области. В убийстве двух с половиной тысяч человек, в том числе женщин и детей, участвовали петлюровцы.

Во время освобождения Карелии был обнаружен финский лагерь для военнопленных и мирных жителей. От невыносимых условий там умирали по 25 человек в день. За время существования крупнейшей фабрики смерти "Заксенхаузен" там погибли около 80 тысяч человек, 30 тысяч из них - сожжены в крематории.

Символом разгрома фашизма стало освобождение Красной армией узников "Освенцима" 27 января 45-го года.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"