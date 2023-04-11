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Власти Херсонской области предупредили о подготовке ВСУ к форсированию Днепра

08:22
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Киев подтверждал подготовку к контрнаступлению

Украинская армия ведет подготовку к форсированию Днепра в Херсонской области. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал временно исполняющий обязанности главы российского региона Владимир Сальдо.
Стали известны авторы планов наступления ВСУ в Запорожье

Как уточнил политик, на правобережье Днепра бойцы Вооруженных сил Украины "маневрируют, меняют позиции и создают ложные, перебрасывается живая сила и техника, собираются плавсредства". Это говорит о подготовке попытки переправиться через реку.

При этом Сальдо заявил, что у ВСУ не хватает оружия и материального обеспечения для успешной реализации таких попыток, хотя "людей-то они нагнали достаточно". Глава Херсонской области предупредил, что "провокации, даже крупные, на Днепре или в Лимане возможны, однако они обречены на провал", сообщает РИА Новости.

Ранее в Запорожской области отмечали, что возросшая активность украинских диверсантов на запорожском направлении говорит о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению в этом регионе. В частности, фиксируется активизация диверсионных групп в Васильевском и Пологовском районах.

При этом сообщалось, что Украина подготовила восемь новых штурмовых бригад общей численностью 40 тысяч человек для контрнаступления. В числе новобранцев, как рассказали в украинском МВД, есть женщины, люди без военного опыта, а также бывшие полицейские и военнослужащие.

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