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Жителя Сахалина задержали по подозрению в госизмене

08:38
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Об этом рассказали в ФСБ

В Сахалинской области задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказали в погрануправлении Федеральной службы безопасности России (ФСБ) по региону.

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В ведомстве уточнили, что задержанный планировал выехать на территорию Украины через третью страну, а затем вступить в одно из воинских формирований для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации.

Возбуждено уголовное дело о госизмене, действующее законодательство предусматривает наказание за это преступление до 20 лет лишения свободы, сообщает РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев рассказал, что на рассмотрение нижней палаты российского парламента внесены поправки в законодательство. Они, в числе прочего, предполагают пожизненное лишение свободы за государственную измену, а также ужесточение ответственности за преступления террористической направленности.

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