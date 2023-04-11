Глава ВТБ предложил перезапустить процесс приватизации

Экономист назвал ключевые направления развития России

Перезапуск процесса приватизации в России помог бы найти средства для дополнительного притока средств в экономику. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в статье, опубликованной во вторник, 11 апреля, в РБК.

По мнению эксперта, приоритетами в развитии российской экономики являются оперативное строительство новых логистических коридоров и транспортной инфраструктуры, перезапуск целых отраслей промышленности, а также укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК и успешная интеграция новых регионов.

На вопрос "где взять деньги" на решение этих задач Костин предложил три ответа: перезапуск приватизации, более смелое использование на цели развития финансовых резервов и государственного долга, перераспределение бюджетных средств в пользу трех вышеперечисленных приоритетов.

Глава ВТБ отметил, что приватизация как способ передачи государственной собственности в частные руки на рыночных условиях уже демонстрировала свою эффективность. Однако после 2014 года, когда западные страны начали вводить антироссийские рестрикции, этот процесс фактически остановился, в результате "частный сектор в России серьезно сдал свои позиции".

По мнению Костина, если до начала российской спецоперации еще можно было обсуждать преимущества и недостатки приватизации, то сейчас настало время действовать.

Ранее в Счетной палате называли приватизацию одним из инструментов разгосударствления экономики и борьбы с ростом прямого участия в ней государства. Алексей Кудрин, руководивший ведомством, отмечал, что приватизация даст предприятиям эффективных собственников, что позитивно скажется не только на результатах отдельных компаний, но и повысит эффективность экономики в целом.

В России также звучали предложения приватизировать 2–3% от покрытой лесом территории страны, чтобы с учетом плодородия и подбора породного состава достичь необходимого прироста деловой древесины.

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