WP: США не верят в успех контрнаступления Украины

Киев подтверждал такие планы

Американские секретные документы, в результате утечки появившиеся в открытом доступе, говорят о сомнениях Вашингтона в успешности планируемого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 10 апреля, пишет издание The Washington Post.

Согласно сведениям, появившимся в Сети, к провалу попытки контрнаступления могут привести проблемы ВСУ с количеством живой силы, а также с обеспеченностью боеприпасами, оружием и материальным снабжением.

Оценивая вероятные результаты планируемого контрнаступления ВСУ, авторы документов предполагают, что оно может завершиться всего лишь "умеренными территориальными приобретениями". Укрепление российской армией обороны вкупе с недостаточной тренированностью и снабжением украинских бойцов "может, вероятно, замедлить прогресс и увеличить число жертв в ходе наступления", говорится в документах.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил, что украинская армия готовится к контрнаступлению, а потому призывает западных партнеров усилить военную помощь. По словам политика, благодаря поставкам западного вооружения Вооруженные силы Украины "имеют успехи на поле боя".

При этом заместитель украинского министра иностранных дел Андрей Мельник заявлял, что у Киева не хватает танков для контрнаступления. По его словам, Украина еще долгое время будет "неспособна добиться решающего преимущества на поле боя".

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