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Собянин рассказал о мероприятиях фестиваля "Пасхальный дар"

08:58
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Он начнется 15 апреля

Традиционный московский фестиваль "Пасхальный дар" начнется в Москве 15 апреля и будет продолжаться в течение всей пасхальной недели. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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Как написал градоначальник в своем личном блоге, в рамках фестиваля будут работать 25 различных площадок, предоставляющих возможность приобрести или самостоятельно изготовить пасхальные сувениры.

Поскольку "Пасхальный дар" традиционно посвящается добрым делам, благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выступления, выставки и многое другое.

Кроме того, на территории семи столичных храмов проведут праздничные концерты, тематические мастер-классы и роспись ростовых моделей пасхальных яиц учениками московских школ искусств. 

Ранее Сергей Собянин заверил, что вся фестивальная программа в Москве будет сохранена, поскольку у людей должна быть возможность для отдыха, улыбок и позитива. При этом столичные власти запланировали в 2023 году много благотворительных акций для помощи тем, кто находится в зоне спецоперации, а также их семьям.

В частности, до 9 апреля в Москве проходил Великопостный хоровой фестиваль, в котором принимали участие лучшие хоровые коллективы Москвы, Санкт-Петербурга и Тулы.

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Фестиваль "Пасхальный дар"
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