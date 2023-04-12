Гороскоп на сегодня, 12 апреля, для всех знаков зодиака

Солнце соединяется с планетой большой удачи
Овны
Звездный час настал: в вашем знаке Солнце соединяется с планетой большой удачи - Юпитером. Это может означать шансы в самых разных сферах жизни, не упустите их!
Тельцы
Больше всего сегодня повезет представителям знака, работающим в интернете. Остальных тоже ждут приятные сюрпризы типа неожиданного подарка или полезного мудрого совета.
Близнецы
Сегодня произойдет астрособытие, которое поможет вам стать еще влиятельнее и заметнее. Звезды принесут новые связи и добавят вам популярность в социальных сетях.
Раки
Пришло время смело заявлять о себе руководству или другим людям, принимающим решения. Это даст шанс на повышение в должности, а может быть новую работу.
Львы
Вы выиграете суд, сдадите экзамен, найдете бизнес-партнеров или получите приглашение на работу. Сегодня вы почувствуете, что жизнь предлагает совершенно новый путь.
Девы
Вам улыбнется финансовая удача: вы получите наследство, долгожданную субсидию или другую выплату. Будьте на связи - возможны важные звонки и сообщения.
Весы
Говорят, что судьба человека и на печке найдет, и сегодня вы сможете в этом убедиться. Знакомство или разговор состоятся, даже если на это был один шанс из тысячи.
Скорпионы
Звезды обещают, что вас заметят и оценят на работе. Вы получите заслуженное: к вам прислушаются, выдадут премию или снимут неприятные обязанности.
Стрелец
Вас ждет удачный день для зачатия, общения с детьми, домашних праздников и творчества. Творческим людям важно найти время для занятий в одиночестве.
Козероги
Сегодня исполнится ваша заветная мечта о собственном доме или земельном участке. Просматривайте сегодня объявления - хороший вариант обязательно попадется на глаза.
Водолеи
Отличный день для тех, кто пишет тексты, ведет переговоры, участвует в продажах. Ваши сообщения, предложения и звонки принесут именно то, на что вы рассчитывали.
Рыбы
Время вершить великие дела: Солнце соединяется с Юпитером всего один раз в год! Сегодня вы сможете заложить основу финансового роста, если поверите в собственные силы!Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"