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В Россию из плена вернулись 106 военнослужащих. Главное

11:28
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Бойцам оказывают необходимую медицинскую помощь

Первые шаги по родной земле. Перелет был недолгим, но путь домой - трудным. Впереди - медицинское обследование и реабилитация. А пока - первое общение с родными.

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У каждого - своя история. Большинство попали в плен в результате ранений, в том числе тяжелых. Но националисты не церемонились ни с кем. Как рассказывают наши военнослужащие, на них постоянно оказывалось сильнейшее психологическое давление. Людей постоянно перебрасывали из одной точки Украины в другую и использовали на самых тяжелых работах.

"Вернуться хочу, дальше воевать хочу. Очень хочу отомстить за плен украинцам. Я обязательно вернусь", - говорит один из бойцов.

Сейчас для них главное - увидеть родных. Ведь происходящее больше похоже на сон. Россия постоянно ведет переговоры о возвращении пленных, но Киев процесс намеренно затягивает. О том, что обмен состоится, стало известно накануне.

Сегодня этих крепких мужчин переполняют эмоции, но в такой момент, наверное, можно дать волю чувствам. А Донбасс сегодня - снова под массированным огнем националистов. Всю ночь обстреливали Донецк, Владимировку, Комсомольское и еще ряд населенных пунктов. Один человек погиб, трое ранены. Повреждены жилые дома.

На поле боя наши военнослужащие ежедневно совершают подвиг. Прямое попадание в лобовую часть башни не остановило экипаж танка Т-72. Броня выдержала, а танкисты, несмотря на полученные контузии, выполнили боевую задачу. 

Незаменима работа топографом. Сегодня они получили в свое распоряжение самые современные технологии. Съемка местности ведется с беспилотников, а затем над командирской картой работает специальная программа. Данные центра геопространственной информации и навигации позволяют расчетам ракетных войск и артиллерии с занимать позиции для высокоточных ударов по противнику.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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