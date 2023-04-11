Польша сделала Зеленскому беспрецедентное предложение

По данным СМИ, речь идет о возвращении бывших Восточных кресов

Странная история со сливом сверхсекретных документов Пентагона до сих пор остается загадкой для всего мира. Минюст США рассматривает сразу несколько версий того, кто мог выложить в сеть документы. СМИ раскручивают историю, как два интернет-игрока разыграли агента спецслужб. Подозрительная и голливудская история наталкивает экспертов на мысль, что слив документов был намеренный.

"Мы не знаем, кто стоит за этим и каковы их мотивы. И мы не знаем, есть ли у них что-то еще, что они собираются публиковать. Поэтому мы наблюдаем и следим за этим как можем. Но правда и честный ответ на ваш вопрос мы не знаем. Переживаем ли мы по этому поводу? Да, вы чертовски правы", - сказал Джон Кирби, официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

При этом Кирби подтвердил, что некоторые опубликованные материалы отличаются от оригиналов, но не назвал какие-либо из них подлинными. Файлы, которые якобы включают отчеты всего разведывательного сообщества США, в том числе ЦРУ, возможно, частично принадлежат генералу Марку Милли, но другие сотрудники тоже могли иметь к ним доступ.

"Эти бумаги пришли из высших эшелонов нашего правительства, Генштаба. Ведь были фотографии этих документов, предположительно, сделанные во время брифинга", - сказал Майкл Лайонс, майор армии США.

Министр обороны США поспешил переговорить с азиатскими коллегами, за которыми, как говорится в секретных документах, американские спецслужбы вели пристальную слежку. Пыл южнокорейских коллег вроде подостыл.

Хоть в Белом доме и заявляют о том, что готовы помогать Киеву столько, сколько потребуется, но, согласно информации из секретных бумаг, США сомневаются, что ожидаемое наступление ВСУ принесет значительные результаты, пишет Washington Post. Украинский президент поспешил, как и год назад, обратиться за помощью к Польше.

"В этот исторический день Зеленский получил беспрецедентное предложение – неограниченную помощь и поддержку в обмен на возвращение Волынской, Ровенской и Львовской областей бывших Восточных кресов Польской Республики. Зная, что заявленное контрнаступление обречено на провал, а давление США усиливается, Зеленский принял единственно верное решение - вернулся к тому разговору с Дудой и пообещал Польше западную часть Украины", - пишут СМИ.

Отсюда и слова о дружбе без границ, которые Зеленский написал по приезду из Варшавы. Накануне глава украинского Минобороны пригласил иностранных пилотов F-16 присоединиться к ВСУ. Учитывая, что таких самолетов у Киева нет, это может говорить лишь о том, что о поставках уже задумались. Западные страны продолжают пичкать Украину оружием.

"США и их союзники оказывают давление на третьи страны, требуя от них нарушить договоренности с Россией и другими государствами в интересах наращивания поставок оружия Киеву. Поставляемое Украине оружие всплывает на черных ранках и попадает в руки организованной преступности. И еще одно опасное последствие бесконтрольных поставок оружия - риски того, что оно окажется в руках террористов", - указал постпред России в ООН Василий Небензя.

Против поставок оружия Киеву - и рядовые европейцы. В десятках немецких городов в эти дни проводят Пасхальные марши.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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