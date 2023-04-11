Минобороны запустило исторический раздел ко Дню освобождения узников концлагерей

Опубликованы архивные документы о бесчеловечной жестокости нацистов в годы Великой Отечественной войны

Акты, донесения, сводки, показания бывших узников - свидетельства о самой страшной странице в истории человечества. За время Второй мировой войны на территории нацистской Германии, стран-союзниц и на оккупированных территориях было организовано 14 тысяч концлагерей. Узников пытали, использовали для экспериментов и убивали - всеми возможными способами. По достаточно скромным подсчетам, из 18 миллионов человек, попавших в эти фабрики смерти, погибли 11. Пять миллионов - советские граждане. Каждый пятый - ребенок.

"Этой гестаповской команде была придана в помощь группа украинских националистов. Своих жертв они ставили перед ямой и очередью из автомата скашивали их. В яму падали и убитые, и раненые. Матери расстреливались с детьми на руках. Многие дети падали в яму живыми. Крики, стоны и плач детей доносились из этой кровавой ямы. Немцы приказывали полицейским добивать в яме живых детей. Стоны раненых раздавались из ямы и тогда, когда немцы зарывали их", - говорится в акте с описанием массового захоронения в местечке Малорита Брестской области от 26 июля 1944 года.

Немецкий опыт перенимали и пособники. При освобождении Карелии советские войска обнаружили финский лагерь для военнопленных. Ежедневно там убивали десятки человек. А в оккупированной Польше первыми узниками лагеря "Майданек" стали местные крестьяне, у которых отобрали для его строительства землю. Потом здесь погибнет 300 тысяч, пока лагерь не освободит Красная Армия. Но судебные процессы над фашистскими преступниками, инициированные СССР, уже сразу после войны будут встречать скрытое сопротивление со стороны вроде бы союзных нам западных стран. Характерный пример: суд над администрацией концлагеря "Заксенхаузен".

"Газеты буржуазных партий, выходившие в Берлине и зоне, пытались замолчать процесс и в отдельные дни не публиковали ничего о ходе процесса. Газеты западных секторов Берлина по существу саботировали освещение процесса, публиковали лишь короткие малозначащие сообщения, при том не на видном месте", - сказано в информационной сводке Управления информации Советской военной администрации в Германии от 5 ноября 1947 года.

Одним из символов победы над фашизмом стало освобождение советскими войсками узников "Освенцима". К январю 1945-го в крупнейшем концлагере мира осталось в живых всего семь с половиной тысяч узников. Но на Западе события трактуют по-своему. В Польше уже объявили: "Освенцим" освободили украинцы.

Кирилл Парменов, Андрей Молошников, "ТВ Центр"

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