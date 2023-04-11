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Извержение вулкана Шивелуч стало сильнейшим за последние 60 лет

11:47
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Пеплом накрыло несколько населенных пунктов

Это огромное черное облако с молниями- пепел. В 6:30 утра по местному времени на Камчатке началось мощное извержение вулкана Шивелуч. В результате пеплопада вышла из строя электростанция. В ближайшем к Шивелучу поселке Ключи в 47-ми километрах от вулкана все небо накрыла огромная черная туча.

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Вулкан выбросил столб пепла высотой примерно 20 км - из-за снега и метели видеонаблюдения затруднены. Пик активности Шивелуча пришёлся на 5:44 утра - ему присвоили красный код опасности для авиации. Потоки лавы могут дойти до трассы Петропавловск-Камчатский - Усть-Камчатск и перекрыть ее.

"Вулкан готовился к такому событию, как извержение, уже год. Наиболее вероятный сценарий, конечно, что далее пойдет на спад, но нельзя исключать повторных выбросов 10-15 км и продолжения сильнейших пеплопадов", - отметил Данила Чебров, директор камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба Российской академии наук".

В ближайшем поселке Ключи отменили школьные занятия, а жителям не рекомендуется выходить из дома без масок или респираторов.

В окрестностях извержения - сугробы темно-серого цвета. Слой пепла - почти 10 сантиметров. Сейчас на месте работают сейсмологи. Это извержение - сильнейшее за последние 60 лет. Петропавловск-Камчатский тоже может накрыть пеплом - облако уже продвинулось на 500 км к северо-западу.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч
Извержение вулкана Шивелуч
Извержение вулкана Шивелуч
Вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч
Вулкан Шивелуч
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