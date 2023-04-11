Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Кирилла Белковского

Мальчику поставили страшный диагноз - лимфома Ходжкина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 14-летнего Кирилла Белковского. Мальчику поставили страшный диагноз - лимфома Ходжкина. Кирилл перенес несколько курсов химиотерапии, пересадку костного мозга, и сейчас показатели анализов стали значительно лучше. Но все результаты может перечеркнуть рецидив. Из-за множественных лимфом Кирилл находится в высокой группе риска. Мальчику необходима срочная иммунотерапия препаратом, который стоит более трех миллионов рублей. У многодетной семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мальчик может отвечать на вопросы только пальцами - жесткая каркасная маска исключает возможность даже малейшего движения, чтобы пучки протонов облучали только опухолевые клетки. Внутри консоли - 14-летний Кирилл Белковский из Карелии, он уже год сражается с опасной болезнью, поразившей его иммунную систему.

"Безусловно тяжело. Не каждый взрослый может столько выдержать. Тяжело происходит лечение", - говорит папа.

Многодетные родители поражены стойкостью, с которой принимает новые обстоятельства их средний сын - спортсмен и танцор, с детства активный и веселый ребенок. На съемной питерской квартире - только часть медалей и кубков. Самых дорогих. Мальчик занимался бальными танцами, легкой атлетикой и мастерски играл в бильярд. При этом хорошо учился. Но главная страсть - футбол, Кирилл им увлекается с шести лет, не раз участвовал в соревнованиях, побеждал вместе со своей командой и становился лучшим игроком турнира.

Сейчас же не только на поле - на улицу мальчику можно выходить с большой осторожностью, а любые нагрузки противопоказаны. Болезнь обнаружилась случайно во время медицинского обследования перед очередными соревнованиями, когда врачи обратили внимание на опухоль в области шеи. Спустя время в республиканской больнице определили лимфому Ходжкина.

"Для меня это был ужас. Жизнь поделилась на до и после", - рассказывает мама.

Лимфома Ходжкина прогрессировала, срочно начали лечение. В Петрозаводске Кирилл прошел шесть курсов химиотерапии, на которые болезнь не отреагировала. Мальчика госпитализировали в клинику в Санкт-Петербурге, где провели еще два курса высокодозной химиотерапии, а затем Кирилл перенес пересадку костного мозга - это время было самым тяжелым, но подросток готов был выдержать все, чтобы приблизить выздоровление.

"Ему сняли кислородную маску, и первое, что он спросил у врача, когда я смогу пойти в школу. Это для него основная цел", - продолжает мама.

После трансплантации стволовых клеток начались осложнения - высокая температура, слабость, постоянная тошнота, у мальчика выпали ресницы и брови, было сильнейшее воспаление слизистой - очень болело все во рту.

"Три недели не разговаривал, не ел ничего, было очень плохо. Лежал, когда встал после этого, пару шагов сделал, очень начала кружиться голова", - говорит сам Кирилл.

Но потом анализы стали улучшаться, и спустя три трудных месяца мальчика выписали с заветным словом "ремиссия". Но в случае Кирилла - это состояние очень хрупкое, у него очень высокая вероятность рецидива, тогда болезнь вернется, но будет более агрессивной. Сейчас же, чтобы поддержать организм, срочно требуется иммунотерапия препаратом, который стоит больше трех миллионов рублей. В многодетной семье, которая вынуждена разрываться на два города и оплачивать съемные квартиры, работает только папа, и нет никакой возможности оплатить лекарство.

Если дорогостоящую терапию провести вовремя, у Кирилла есть все шансы победить болезнь навсегда. Но для этого, как и в футболе, ему нужна команда - люди с большим сердцем, от которых сейчас зависит его жизнь.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Кирилла Белковского, программа 1662

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