В Госдуме опровергли подготовку новой волны мобилизации

Частичная мобилизация проводилась в России осенью 2022 года

В России в настоящее время не планируется проведение новой волны мобилизации в ряды Вооруженных сил. Об этом во вторник, 11 апреля, рассказал глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как подчеркнул парламентарий, новой волны мобилизации "нет и не планируется".

Что касается поправок в законодательство, предполагающих изменение правил получения повесток для явки в военкомат, они затрагивают всех военнообязанных граждан Российской Федерации, рассказал Картаполов. Он подчеркнул, что уже мобилизованных россиян это не коснется, поскольку они уже прошли призыв, сообщает ТАСС.

Слухи о возможной новой волне мобилизации появились на фоне подготовки российского парламента к рассмотрению поправок в законодательство о едином реестре военнообязанных. Коррективы должны исправить недостатки в воинском учете, обнаруженные в ходе частичной мобилизации осенью 2022 года.

Российские власти неоднократно подчеркивали, что в стране на высшем уровне не ведется каких-либо обсуждений о новой волне мобилизации. Что касается сообщений о том, что в ряде регионов военкоматы рассылают повестки гражданам, это связано с необходимостью обновления и уточнения базы данных — это обычная практика.

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