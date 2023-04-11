Глава МИД Венгрии прилетел в Москву

Ожидаются обсуждения по энергетике

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прилетел в Москву. Об этом во вторник, 11 апреля, он сообщил в своих социальных сетях.

"Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии", - отметил венгерский министр.

Ожидается, что Сийярто обсудит энергетическое сотрудничество с вице-премьером Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачёвым (цитата по РИА Новости).

Ранее Сийярто заявил, что его страна не поддержит никакие решения НАТО, которые могут привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией.

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