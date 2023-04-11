ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава МИД Венгрии прилетел в Москву

10:17
  • вторник
  • 11 апреля 2023

Ожидаются обсуждения по энергетике

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прилетел в Москву. Об этом во вторник, 11 апреля, он сообщил в своих социальных сетях.

"Сегодня в Москве обсудим важнейшие вопросы сотрудничества, необходимого для обеспечения безопасности энергоснабжения Венгрии", - отметил венгерский министр.  

Ожидается, что Сийярто обсудит энергетическое сотрудничество с вице-премьером Александром Новаком и генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачёвым (цитата по РИА Новости).

Ранее Сийярто заявил, что его страна не поддержит никакие решения НАТО, которые могут привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Петер Сийярто
Петер Сийярто
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.